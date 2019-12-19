Политика
SM NewsПутин назвал выходной 31 декабря логичным
Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение. Такую точку зрения он озвучил в четверг, 31 декабря, в рамках большой пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Политика
Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске
Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
Политика
Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
Политика
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом
Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
Политика
Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Спорт
РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Общество
В России официально ввели электронные трудовые книжки
Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Политика
Путин дал совет мигрантам в России
На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Технологии
NVIDIA представила PhysX 5.0
NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце
Футбол
Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»
Происшествия
Мужчина 20 минут боролся с четырехметровой змеей ради спасения собаки
Политика
Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
Происшествия
В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем
Политика
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Экономика
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Политика
Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Политика
Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов
Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Общество
Лондонский суд огласил даты слушаний по вопросу экстрадиции Ассанжа
Вестминстерский магистратский суд Лондона 19 декабря определил порядок и даты слушаний по делу экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Политика
Путин прокомментировал закон о домашнем насилии
Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Футбол