Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение. Такую точку зрения он озвучил в четверг, 31 декабря, в рамках большой пресс-конференции.

Политика Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.

Политика Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.

Общество В России официально ввели электронные трудовые книжки Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.

Политика Путин дал совет мигрантам в России На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Технологии NVIDIA представила PhysX 5.0 NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.

Политика Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Экономика Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25% Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.

Политика Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.

Политика Путин прокомментировал закон о домашнем насилии Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.