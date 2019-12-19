Политика

SM NewsSM NewsПутин назвал выходной 31 декабря логичным

Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение. Такую точку зрения он озвучил в четверг, 31 декабря, в рамках большой пресс-конференции.
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Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным

РИА Новости07:55

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

ТАСС07:28

Путин пошутил о жёнах, отвечая на вопрос Лайфа о выходном 31 декабря

Life.ru06:55

Путин счел логичной идею о выходном дне 31 декабря

Интерфакс07:04

Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным

РБК07:02

Путин вспомнил об огородниках, отвечая на вопрос про 31 декабря

Газета.Ru07:04

«Это логично»: Путин высказался о выходном 31 декабря

RT на русском07:22
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Политика

Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
ТАСС 07:41
Политика

Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
ФАН 07:32
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
УралПолит.Ru 07:09
Политика

Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Lenta.ru 07:27
Спорт

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA

Газета.Ru 05:46
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Известия 07:33
Общество

В России официально ввели электронные трудовые книжки

Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Регион 29 17 декабря в 07:18
Политика

Путин дал совет мигрантам в России

На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Телеканал 360° 07:13
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Известия 05:52
Технологии

NVIDIA представила PhysX 5.0

NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Игромания.ру 06:15
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце

RT на русском 06:54
Футбол

Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»

Матч ТВ 06:32
Происшествия

Мужчина 20 минут боролся с четырехметровой змеей ради спасения собаки

Lenta.ru вчера в 11:37
Политика

Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
ТАСС 07:00
Происшествия

В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем

Российская газета 04:36
Политика

Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости 05:47
Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Политика

Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд

Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Национальная служба новостей 05:46
Политика

Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов

Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Российская газета 06:45
Общество

Лондонский суд огласил даты слушаний по вопросу экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона 19 декабря определил порядок и даты слушаний по делу экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Комсомольская правда 07:39
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
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«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино

Soccer.ru 03:33
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