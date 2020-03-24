Коронавирус
Общественное телевидение РоссииПутин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Больница в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, готова принять большое число зараженных инфекцией, если в столице случится резкий всплеск заболевания. Об этом Владимиру Путину сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко, передает ОТР.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
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Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
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С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Общество
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Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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