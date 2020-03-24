Коронавирус
КоммерсантъПутин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
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Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
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Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
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Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
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В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
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Здоровье
Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе
Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
Футбол
«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса
Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
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Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
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Политика
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Здоровье
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Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.