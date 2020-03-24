Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин посетил больницу в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.
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Путин заявил, что работа в медцентре в Коммунарке налажена «как часики»

ТАСС10:04

Такого Путина вы еще не видели: президент примерил костюм от коронавируса

НГС09:55

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ09:44

Путин фразой «работают как часики» оценил усилия врачей в Коммунарке

РБК09:38

Путин заявил, что больница в Коммунарке работает как часы

Интерфакс09:38

Путин прокомментировал работу медцентра в Коммунарке

RT на русском09:21

Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке

РИА Новости09:33
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Известия 11:32
Экономика

WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций

Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
РБК 11:16
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Политика

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Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
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Evo-rus.com 10:45
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Half-Life: Alyx поставила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam

Вчера состоялся выход Half-Life: Alyx, которая за считанные часы побила исторический пик серии.
Игромания.ру 05:51
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Военное дело вчера в 13:05
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Экономика

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Здоровье

Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
РБК вчера в 11:37
Футбол

«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса

Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:32
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

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Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Авто

Паникующие из-за девальвации белорусы принялись скупать автомобили

Белорусы вновь оживленно покупают дорогостоящую технику и автомобили, стремясь избавиться от сбережений как можно эффективнее.
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Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
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В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
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