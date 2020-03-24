Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПутин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Больница в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, готова принять большое число зараженных инфекцией, если в столице случится резкий всплеск заболевания. Об этом Владимиру Путину сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко, передает ОТР.
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Такого Путина вы еще не видели: президент примерил костюм от коронавируса

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В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

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В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Стали известны детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

Live24 12:02
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Трамп считает коронавирус не страшнее машин

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В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

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Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

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Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

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Взгляд.ру вчера в 05:35
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

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Экономика

Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.
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Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
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Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса.
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Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
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РФС проверит договорной характер матча ПФЛ

Москва, 24 марта 2020, 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проведут проверку матча между «Урожаем» и «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.
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После резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал.
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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