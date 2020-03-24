Больница в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, готова принять большое число зараженных инфекцией, если в столице случится резкий всплеск заболевания. Об этом Владимиру Путину сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко, передает ОТР.

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

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