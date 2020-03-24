Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.

Политика Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом "Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Политика Жители Италии меняют флаги ЕС на российский триколор На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор.

Политика Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Здоровье В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Футбол РФС проверит договорной характер матча ПФЛ Москва, 24 марта 2020, 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проведут проверку матча между «Урожаем» и «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.

Общество Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.

Происшествия Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.