Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин посетил больницу в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.
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Раскрыта стоимость желтого спецкостюма Путина от коронавируса

Lenta.ru10:11

Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке

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Путин в Коммунарке и перенос Олимпиады. Главное о коронавирусе за 24 марта

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Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке

РБК10:09

Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке

РИА Новости09:33
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Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
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В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Газета.Ru 05:27
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Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
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Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Политика

Жители Италии меняют флаги ЕС на российский триколор

На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор.
Discover24 05:45
Шоу-бизнес

Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ

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Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в распространении дезинформации.
Деловое.ТВ 14:24
Футбол

РФС проверит договорной характер матча ПФЛ

Москва, 24 марта 2020, 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проведут проверку матча между «Урожаем» и «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.
REGNUM 05:49
Общество

Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
ИА Новороссия вчера в 13:14
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу

Осужденный рассказал о деталях преступления Осужденный пожизненно член банды Цапков Владимир Алексеев (Беспредел) сообщил в СКР новые данные о нераскрытом убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича (застрелен в 2002 году).
Коммерсантъ 11:44
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС 04:28
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
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