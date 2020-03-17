Президент России Владимир Путин во вторник приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, где, в том числе, пообщается с волонтерами. Центр создан для сбора и проверки всей информации, связанной с коронавирусом, а также для обеспечения координации с органами власти.

Происшествия В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.

Футбол Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Происшествия Бывшего банкира сдали полиции вкладчики Как рассказал "Ъ" знакомый с ситуацией источник, местонахождение 59-летнего Игоря Бойкова установили вкладчики Межтрастбанка, которым признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд руб. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Политика Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.

Общество Греф посоветовал меньше пользоваться наличными из-за коронавируса На фоне пандемии коронавируса COVID-19 глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам меньше рассчитываться наличными деньгами и пользоваться безналичной оплатой.

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Экономика S&P предсказало глобальную рецессию Из отчета не ясно, прогнозирует ли S&P спад мирового ВВП в квартальном выражении по ходу 2020 года при росте за весь год или же считает рецессией темпы роста ниже 2%. Экономисты банка Citigroup в 2016 году аргументировали, что глобальный рост ниже 2% должен фактически считаться рецессией.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество «Авито» и «Юла» запретили продавать медицинские маски Интернет-сервис бесплатных объявлений «Юла» сообщил, что с сегодняшнего дня — 17 марта — временно прекращает размещать любые объявления о продаже медицинских масок.