Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть. Также Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в Церкви святой Девы Марии. Большая мечеть Дамаска - одна из крупнейших и старейших в мире.

Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Финансы Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака Практически все фондовые индексы в Азии отреагировали резким снижением на новости об атаке Ирана по военной базе США в Ираке.

Общество Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Политика В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.

Гаджеты AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.

Общество Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений 6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.

Общество Россиян предупредили о снижении пенсий Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Армия и оружие Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

Шоу-бизнес Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.

Фигурное катание Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки «Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.