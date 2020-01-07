Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть. Также Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в Церкви святой Девы Марии. Большая мечеть Дамаска - одна из крупнейших и старейших в мире.
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Путин прогулялся с Асадом по Старому Дамаску

RT на русском12:48

Путин в Дамаске посетил одну из старейших мечетей в мире

ТАСС11:43

Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

РБК12:17

Раскрыты подробности визита Путина в Дамаск

Lenta.ru11:54

Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Российская газета11:54

Путин посетил главные храм и мечеть Дамаска во время визита в Сирию

Известия12:30

Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Интерфакс11:32
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Армия и оружие

США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

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Lenta.ru 21:15
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
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Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака

Практически все фондовые индексы в Азии отреагировали резким снижением на новости об атаке Ирана по военной базе США в Ираке.
Московский Комсомолец 21:47
Армия и оружие

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Отмечается, что 700 человек уже были направлены в регион на этой неделе, в ближайшие дни ожидается переброска еще 3,5 тыс. военнослужащих.
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Армия и оружие

Press TV: в Ираке начали «сокрушительную» ответную операцию против США

Иранский телеканал Press TV сообщает, что "Силы народной мобилизации", которые также известны под названием Хашд аш-Шааби, приступили к масштабной операции против американских военных в Ираке.
Комсомольская правда 21:57
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РИА Новости 05 января в 14:27
Политика

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Российская газета 17:20
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Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Общество

Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
RuNews24.ru 01:34
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«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»

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Хоккей

«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»

«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер 15:12
Армия и оружие

Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Страна Советов on-line 05 января в 03:46
Хоккей

Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
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Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
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Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
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На странице Сулеймани в Twitter появилось обещание «противостоять»

На странице убитого при ударах США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в Twitter появилась надпись с обещанием "противостоять".
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Гогунский оценил фильм «Вторжение»

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Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10

Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
RuNews24.ru 05 января в 20:03
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Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

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Армия и оружие

CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
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«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
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Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

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Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года

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Россиян предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

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В Новокузнецке рядом с мусорным баком во дворе жилых домов было обнаружено тело новорожденного ребёнка.
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