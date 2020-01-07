Политика
Российская газетаПутин посетил церковь и мечеть в Дамаске
Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть. Также Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в Церкви святой Девы Марии. Большая мечеть Дамаска - одна из крупнейших и старейших в мире.
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Армия и оружие
США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Финансы
Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака
Практически все фондовые индексы в Азии отреагировали резким снижением на новости об атаке Ирана по военной базе США в Ираке.
Армия и оружие
США направили более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Отмечается, что 700 человек уже были направлены в регион на этой неделе, в ближайшие дни ожидается переброска еще 3,5 тыс. военнослужащих.
Армия и оружие
Press TV: в Ираке начали «сокрушительную» ответную операцию против США
Иранский телеканал Press TV сообщает, что "Силы народной мобилизации", которые также известны под названием Хашд аш-Шааби, приступили к масштабной операции против американских военных в Ираке.
Общество
Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца
За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Общество
Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Гаджеты
AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X
Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
Кино
«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»
Хоккей
«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»
«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Армия и оружие
Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив
Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Армия и оружие
На странице Сулеймани в Twitter появилось обещание «противостоять»
На странице убитого при ударах США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в Twitter появилась надпись с обещанием "противостоять".
Кино
Гогунский оценил фильм «Вторжение»
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Футбол
Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года
Происшествия
В Кузбассе рядом с мусорным баком нашли тело младенца
В Новокузнецке рядом с мусорным баком во дворе жилых домов было обнаружено тело новорожденного ребёнка.