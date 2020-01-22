Общество
Газета.RuПутин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости". В поликлинике, которую построили в августе прошлого года, президенту рассказали о работе регистратуры.
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Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Общество
Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Армия и оружие
Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе
На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении
СМИ сообщили, что телеведущего «выгнали» с Первого канала. Ряд источников сообщил, что Дмитрий Шепелев был уволен.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным
Московская полиция не обнаружила нарушений в выезде певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Экс-полпред президента в СКФО назначен замглавкомом сухопутных войск
Генерал-майор Александр Матовников был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покинет свой пост в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Здоровье
Уральские фармацевты создали препарат против короновируса в Китае
Уральские ученые предложили Китаю препарат, который может победить эпидемию коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Футбол
Сульшер объяснил несостоявшийся переход Холанда в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему клуб не подписал норвежского нападающего Эрлинга Холанда, которого связывали с переходом в английский клуб, но он в итоге в декабре перешёл в дортмундскую «Боруссию».
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе в Абхазией.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Культура
«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix
Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».