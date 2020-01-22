Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости". В поликлинике, которую построили в августе прошлого года, президенту рассказали о работе регистратуры.

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Политика Юрий Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покинет свой пост в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

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