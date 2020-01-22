В ходе рабочей поездки в Усманском районе Липецкой области Владимир Путин познакомился с объектами социальной инфраструктуры. Одним из таких объектов стала новая детская поликлиника в Усмани, которую открыли в конце августа 2019 года.

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Общество В дагестанском бассейне наступил мужской день Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.

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