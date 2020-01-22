Общество

КП - ЛипецкКП - ЛипецкВладимир Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

В ходе рабочей поездки в Усманском районе Липецкой области Владимир Путин познакомился с объектами социальной инфраструктуры. Одним из таких объектов стала новая детская поликлиника в Усмани, которую открыли в конце августа 2019 года.
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