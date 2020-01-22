Общество
КП - ЛипецкВладимир Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
В ходе рабочей поездки в Усманском районе Липецкой области Владимир Путин познакомился с объектами социальной инфраструктуры. Одним из таких объектов стала новая детская поликлиника в Усмани, которую открыли в конце августа 2019 года.
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Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Авто
УАЗ выпустил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Ульяновское предприятие представило универсальную грузопассажирскую версию своей модели «Профи».
Общество
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Общество
В дагестанском бассейне наступил мужской день
Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у татарстанской компании «Чулпан-Мед»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у альметьевской страховой компании «Чулпан-Мед», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила работу в компании Disney
Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Игры
Серия Half-Life стала временно бесплатной в Steam
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в Geekbench
Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в составе ноутбука от компании Lenovo.
Политика
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран ЕС, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение в сфере торговли.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Авто
К выходу на рынок готовится электрический кроссовер Hycan 007
Китайские компании GAC и Nio представили первую модель нового электрического бренда Hycan - стильный кроссовер с индексом 007, который на рынке КНР ждут уже в апреле 2020 года.
Происшествия
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
Теннис
Роджер Федерер продолжает выступление на Australian Open
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Банк уточнил, что этот объем включает в себя 170 тыс. баррелей по причине возможного сокращения спроса на авиатопливо — из-за снижения туристической активности во время эпидемий.