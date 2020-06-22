Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. Молебен в День памяти и скорби отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает телеканал "Россия 24".

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Энергетика Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 303

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