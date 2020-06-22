Политика
Вести.RuВладимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. Молебен в День памяти и скорби отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает телеканал "Россия 24".
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Патриарх будет часто проводить службу в главном храме Вооруженных сил
ИА Красная Весна20 июня в 16:43
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Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (2) и Севастополе (1). Всего за сутки в России выявили 7600 новых случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:32
Общество
В Тульской области снова снизился показатель по коронавирусу
Темпы прироста заболевших продолжают снижаться. За неделю число случаев инфекции выросло в 1,13 раз. Ранее этот показатель составлял 1,17.
Тульские новости 20 июня в 03:40
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
RT на русском вчера в 09:21
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru вчера в 01:51
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо
На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Здоровье
219 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по данным на 22 июня, от коронавируса умерли еще трое жителей области, число летальных случаев теперь составляет 201.
Время Н 02:19
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru вчера в 07:19
Общество
В Калининграде выявили ещё 29 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 29 новых случаев COVID-19. Общее количество заразившихся выросло до 2321.
Калининград.Ru 03:30
Экономика
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ Американская Mondelez, выпускающая чипсы Estrella, ищет способ восстановить продажи в России.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
Общество
Во Владимирской области подтвержден 51 новый случай коронавируса
По результатам лабораторных исследований больше всего новых заражений зарегистрировано во Владимире, на втором месте в этом списке Гусь-Хрустальный район, на третьем – Вязниковский и Собинский районы.
Провинция.ру 03:29
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
Москвичам рекомендовали надевать новую маску после посещения кафе
После посещения кафе рекомендуется надеть новую маску, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.
Москва 24 02:19
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48