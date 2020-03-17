Президент России Владимир Путин приехал во вторник в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был создан для сбора и проверки всей информации, связанной с заболеванием, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетил инфоцентр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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