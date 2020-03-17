Коронавирус

78.ru78.ruПутин посетил инфоцентр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин приехал во вторник в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был создан для сбора и проверки всей информации, связанной с заболеванием, сообщает пресс-служба Кремля.
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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом открылся в Москве

Интерфакс08:05

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