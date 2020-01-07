Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Политика Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Общество Илон Маск станцевал на заводе в Китае Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».

Политика Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Политика Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Происшествия ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы ФСИН опровергла информацию, появившуюся в СМИ, об избиении замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием за отказ съесть испорченную рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

Хоккей Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.

Экономика Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Общество Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.