Политика
REGNUMПутин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
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Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Политика
Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией
Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для нового фильма о Джеймсе Бонде
Фильм режиссера Кэри Фукунаги «Не время умирать» станет последним для актера Дэниэла Крэйга в роли тайного агента 007.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы
ФСИН опровергла информацию, появившуюся в СМИ, об избиении замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием за отказ съесть испорченную рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Происшествия
В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с внедорожниками
"Столкнулись 2 внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Duster, в результате столкновения четыре человека погибли: два в одном автомобиле, два в другом",- сказал собеседник.
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
Политика
Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Экономика
Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России
Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan
Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала
На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.
Гаджеты
Samsung представила новые версии смартфонов Galaxy S10 и Note10
Футбол
Роналду обошел Месси по хет-трикам в чемпионатах
Ювентус вчера разгромил Кальяри со счетом 4:0 в рамках 18-го тура Серии А. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший хет-трик плюс ассист.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).