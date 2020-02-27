Общество

RT на русскомRT на русскомПутин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве

Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
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Парк «Остров мечты» в Москве сопоставим с Диснейлендом, считает Песков

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Появилось видео посещения Путиным «московского Диснейленда»

РБК09:43

Более 7,5 тыс. новых рабочих мест появится в парке «Остров мечты»

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Путин и Собянин проверили готовность «Острова мечты» к открытию

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:33

Путин посетил готовящийся к открытию парк развлечений «Остров мечты»

Интерфакс06:50
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Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
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Путин рассказал об отсутствии у него двойников

В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Газета.Ru 04:58
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Общество

Как развивается ситуация с распространением коронавируса

Как выяснили специалисты, заразиться коронавирусом 2019-nCoV можно не только воздушно-капельным путём, но и рядом других способов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Происшествия

В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили

Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
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Павел Прилучный заложил имущество накануне развода

Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
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Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
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В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

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Заседание Комитета министров иностранных дел стран — членов Совета Европы в мае текущего года вместо Тбилиси пройдет в Страсбурге, заявил на специальном брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
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Финансы

Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

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Счётная палата отчиталась о проверке детских поликлиник

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