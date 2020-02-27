Общество

RT на русскомRT на русскомПутин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве

Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Читать в источнике
Комментировать653

Подробнее о событии

Парк «Остров мечты» в Москве сопоставим с Диснейлендом, считает Песков

РИА Новости10:51

Парк «Остров мечты» откроется для посетителей в субботу

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:33

Появилось видео посещения Путиным «московского Диснейленда»

РБК09:43

Песков: новый московский парк «Остров мечты» по уровню сопоставим с «Диснейлендом»

ТАСС11:15

Путин и Собянин проверили готовность «Острова мечты» к открытию

РИАМО07:01

Более 7,5 тыс. новых рабочих мест появится в парке «Остров мечты»

Агентство Москва06:26

Путин посетил готовящийся к открытию парк развлечений «Остров мечты»

Интерфакс06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 09:46
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Территория новостей 11:23
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Политика

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове

В Харькове 53 человека были задержаны после массовой драки на рынке «Барабашово».
РБК 10:58
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт 07:05
Музыка

Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

BFM.ru 07:11
Шоу-бизнес

Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом

Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Pravda.Ru 08:22
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Красная весна 11:22
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
Политика

Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
RT на русском вчера в 10:15
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Происшествия

Нидерланды засекретили 13 свидетелей по делу MH17

Прокуратура Нидерландов приняла решение засекретить личности части свидетелей катастрофы малайзийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году.
Ruposters.ru вчера в 04:05
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Финансы

Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года

Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года.
REGNUM 10:45
Общество

Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:45
Политика

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
РБК 02:35
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес

Павел Прилучный заложил имущество за два месяца до развода

В минувший понедельник Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Супругам удалось разойтись мирно.
RuNews24.ru 07:21
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

«Единая Россия» сменит название и избавится от Медведева

Партия «Единая Россия» может уже в этом году сменить название и объединиться с ОНФ.
Политсовет вчера в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Остров мечты
Парк развлечений в России
Это первый городской курорт России, включающий в себя крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе, торгово-развлекательный комплекс и ландшафтный парк с набережной, строящийся в Нагатинской пойме, в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы. Открытие запланировано на 29 февраля 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное