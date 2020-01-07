Политика

Газета.RuГазета.RuПутин посетил военный командный пункт России в Сирии

Президент России Владимир Путин приехал в Сирию, где провел встречу с главой арабской республики Башаром Асадом. Российский лидер указал на признаки возвращения мирной жизни, видные на улицах Дамаска. Кроме того, Путин посетил командный пункт группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.
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Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

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Владимир Путин в Сирии провел переговоры с Башаром Асадом

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Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

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Политика

Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером

Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
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Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
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В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки

40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
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Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома в Курске.
ТАСС 09:17
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Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
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Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
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В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
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Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

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Вечером во вторник, 7 января, в Санкт-Петербурге откроется второй фестиваль огня «Рождественская звезда».
АБН вчера в 23:41
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

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WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

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Украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал, почему не поедет работать в чемпионате России. По его словам, у него были предложения.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

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В Dota 2 вышло обновление 7.23f

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В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
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