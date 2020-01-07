Политика
Газета.RuПутин посетил военный командный пункт России в Сирии
Президент России Владимир Путин приехал в Сирию, где провел встречу с главой арабской республики Башаром Асадом. Российский лидер указал на признаки возвращения мирной жизни, видные на улицах Дамаска. Кроме того, Путин посетил командный пункт группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.
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Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома в Курске.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Политика
Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Шоу-бизнес
Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро
Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.
Общество
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Общество
В Петербурге сегодня откроется фестиваль огня «Рождественская звезда»
Вечером во вторник, 7 января, в Санкт-Петербурге откроется второй фестиваль огня «Рождественская звезда».
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Футбол
Украинский тренер рассказал, почему не поедет работать в Россию
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал, почему не поедет работать в чемпионате России. По его словам, у него были предложения.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23f
Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.