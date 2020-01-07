Президент России Владимир Путин приехал в Сирию, где провел встречу с главой арабской республики Башаром Асадом. Российский лидер указал на признаки возвращения мирной жизни, видные на улицах Дамаска. Кроме того, Путин посетил командный пункт группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.

Политика Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки 40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.

Политика Украине усложнят правила въезда в страны Европы Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".

Политика Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.

Общество Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии 3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.

Общество В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.

Гаджеты Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.

Киберспорт В Dota 2 вышло обновление 7.23f Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.

Общество Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.