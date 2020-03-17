Политика
Деловое.ТВПутин посетит Крым с рабочим визитом
Владимир Путин посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой. В пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента состоится 18-19 марта. Известно, что глава государства в ходе визита в Севастополь наградит строителей Крымского моста.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Общество
ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах
Спорт
Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Финансы
Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах
Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Экономика
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Биржи США открылись падением на 5-6%
Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
В Совфеде оценили вероятность нехватки продуктов из-за коронавируса
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" объяснил, почему россиянам не следует паниковать по поводу продуктов питания на фоне проблемы коронавируса.
Здоровье
В Воронежской области приняты меры усиленной профилактики коронавируса
Распоряжение по усилению профилактических мер против коронавирусной инфекции подписал исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Авто
Озвучили российские цены на кроссовер Geely Coolray
Все модификации Coolray имеют 3-цилиндровый бензиновый силовой агрегат на 1,5 литра производительностью 150 л.с. В паре с двигателем функционирует 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Политика
В Бундестаге призвали снять санкции против России на фоне коронавируса
Санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Глава Амурской области доложил Матвиенко о профилактике коронавируса в регионе
О мерах профилактики инфекции спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко рассказал глава региона Василий Орлов.
Армия и оружие
ВМС Японии получили новый корабль ПРО с новейшими ракетами
Что касается ракеты SM-3 Block IIA - она разработана специалистами Японии и США и отличается от предыдущих модификаций новым носовым обтекателем и увеличенным размером корпуса.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Наука
«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Хоккей
«Металлург» предложил шестерым игрокам сократить зарплаты
Магнитогорский "Металлург" предложил шестерым ведущим хоккеистам пересмотреть контракты в сторону понижения доходов, чтобы соответствовать потолку зарплат КХЛ, сообщил РИА Новости первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.
Хоккей
«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском
Утром 19 марта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и Toyota Town Ace.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
В США коронавирусом заразился конгрессмен
В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Авто
Начались продажи обновленного Renault Duster
Компания Renault объявила старт продаж обновленного кроссовера Renault Duster.