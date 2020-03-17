Владимир Путин посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой. В пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента состоится 18-19 марта. Известно, что глава государства в ходе визита в Севастополь наградит строителей Крымского моста.

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Экономика Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.

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Экономика Биржи США открылись падением на 5-6% Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

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Хоккей «Металлург» предложил шестерым игрокам сократить зарплаты Магнитогорский "Металлург" предложил шестерым ведущим хоккеистам пересмотреть контракты в сторону понижения доходов, чтобы соответствовать потолку зарплат КХЛ, сообщил РИА Новости первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.