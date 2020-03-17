Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПутин посетит Крым с рабочим визитом

Владимир Путин посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой. В пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента состоится 18-19 марта. Известно, что глава государства в ходе визита в Севастополь наградит строителей Крымского моста.
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Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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ВМС Японии получили новый корабль ПРО с новейшими ракетами

Что касается ракеты SM-3 Block IIA - она разработана специалистами Японии и США и отличается от предыдущих модификаций новым носовым обтекателем и увеличенным размером корпуса.
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Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

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