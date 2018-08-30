Политика

Вести.RuВести.RuПутину показали таманский порт и археологические находки

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, посетил порт Тамань в Краснодарском крае. Владелец компании Мишель Литвак провел для российского лидера экскурсию по объектам. В порту реализует стивидорные проекты группа ОТЭКО.
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