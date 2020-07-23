Общество

Газета.RuГазета.RuПутин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым. Глава государства во вступительной речи отметил, что инвестиции в МНПЗ до 2025 года составят порядка 350 млрд рублей.
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с чего всё началось
В ходе проходившей в режиме видеоконференции церемонии
 пуска нового комплекса переработки нефти на Московском НПЗ Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд руб. и тут же исправился — 350 млрд руб.
РБК08:11

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Шутка Путина над оговоркой топ-менеджера «Газпрома» попала на видео

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Шутка Путина над оговорившимся топ-менеджером «Газпром нефти» попала на видео

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RT на русском09:36

Путин пошутил из-за оговорки главы «Газпром нефти»

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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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