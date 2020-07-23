с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым. Глава государства во вступительной речи отметил, что инвестиции в МНПЗ до 2025 года составят порядка 350 млрд рублей.

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Футбол «Спартак» и ЦСКА спорят за сенегальца Полузащитник французского "Нима" Сиди Сарр попал в сферу интересов московских "Спартака" и ЦСКА.

Общество Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди. 22

Общество Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. 737

Хоккей Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен» Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».

Происшествия Арестован начальник Центра госимущества ФСИН Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника ФКУ "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России" Сергея Вержевикина, сообщил представитель суда. 2

Политика Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями «Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир. 236

Наука Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. 17

Общество Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации. 104