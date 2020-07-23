с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым. Глава государства во вступительной речи отметил, что инвестиции в МНПЗ до 2025 года составят порядка 350 млрд рублей.

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Экономика Оценены потери экономики России из-за самоизоляции Недельные потери России из-за самоизоляции на фоне пандемии коронавируса оцениваются в 270 миллиардов рублей в период действия федеральных ограничений с конца марта по 10 мая 2020 года. 3

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 60

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 13

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 3

Политика Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова По словам госсекретаря Соединенных штатов Майкла Помпео, мероприятия запретительного характера вводятся в связи с причастностью Кадырова к нарушениям прав человека в Чечне. 3K

Политика Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. 13

Хоккей Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен» Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».

Здоровье В Оренбурге коронавирусом в тяжелой форме заболел ребенок Всего в больницах Оренбуржья лечатся 756 пациентов, 60 из них находятся в тяжелом состоянии, 35 – в отделениях реанимации.

Игры Анонсирована Avowed – RPG от студии Obisidan На презентации Xbox Game Showcase анонсировали RPG под названием Avowed.

Политика Путин поговорил по телефону с Трампом Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. 5

Общество Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. 6

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. 38

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 567

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 226

Политика В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право. 86