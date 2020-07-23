Общество

RT на русскомRT на русскомПутин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
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с чего всё началось
В ходе проходившей в режиме видеоконференции церемонии
 пуска нового комплекса переработки нефти на Московском НПЗ Дюков оценил расходы на модернизацию предприятия в 250 млрд руб. и тут же исправился — 350 млрд руб.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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