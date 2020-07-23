Общество
RT на русскомПутин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Политика
Дегтярев отказался общаться с митингующими
РИА Новости 05:38
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
В Петербурге запретили бары с маленькой площадью
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров.
Газета.Ru 09:45
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Космос
Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах
К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
TV BRICS 03:19
Автоспорт
В России стал доступен сервис F1TV Pro, названа цена подписки
Основной пакет F1 TV Pro включает в себя прямые трансляции и записи всех сессий гоночного уик-энда.
Чемпионат 06:02
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Происшествия
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Общество
Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов
В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
Общество
Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за полных пассажиров
По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10–15 лет вес туристов серьезно вырос, а поскольку в лодках нет весов для определения максимальной нагрузки, гондольерам пришлось сократить число пассажирских мест.
Известия вчера в 16:05
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Экономика
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов РФ
Президент России Владимир Путин на самом деле поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен.
Вечерняя Москва 07:41
Финансы
Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей
Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
ТАСС 09:44
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Общество
СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора
Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа.
Тайга.инфо 08:13
Здоровье
В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений
На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
АиФ Саратов 05:59
Технологии
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Футбол
Газизов назвал цели «Спартака» на следующий сезон
Ранее Газизов назвал сроки отпусков футболистов "Спартака".
Газета.Ru 08:58
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
Технологии
МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья
«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
Newstracker.ru 06:03
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
Экономика
ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии
За время эпидемии число мошеннических звонков, совершенных злоумышленниками якобы от лица сотрудников банков, выросло на 300%.
РБК 08:20
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора.
Известия 09:39