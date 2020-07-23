с чего всё началось

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»

Общество В Петербурге запретили бары с маленькой площадью Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров. 5

Автоспорт В России стал доступен сервис F1TV Pro, названа цена подписки Основной пакет F1 TV Pro включает в себя прямые трансляции и записи всех сессий гоночного уик-энда.

Шоу-бизнес Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider. 5

Происшествия Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. 485

Общество Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.

Общество Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за полных пассажиров По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10–15 лет вес туристов серьезно вырос, а поскольку в лодках нет весов для определения максимальной нагрузки, гондольерам пришлось сократить число пассажирских мест. 2

Экономика Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов РФ Президент России Владимир Путин на самом деле поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен. 60

Финансы Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 473

Общество СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа. 2

Здоровье В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений. 6

Технологии Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 281

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 5

Технологии МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья «Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров. 10

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,8K