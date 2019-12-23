Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым

На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Российский президент отреагировал на это шуткой.
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Путин пошутил по поводу колбасы на агровыставке

Российская газета08:44

Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы

RT на русском09:11

«Верни колбасу, все прощу»: Путин пошутил над полпредом Устиновым

Московский Комсомолец08:56

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РБК10:07

Путин обратился к полпреду с фразой «верни колбасу, все прощу»

Lenta.ru08:43

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

ТАСС08:37

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости08:29
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Российский политик, юрист. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе с 14 мая 2008 года. Герой Российской Федерации.
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