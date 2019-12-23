Политика
Вечерняя МоскваПутин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым
На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Российский президент отреагировал на это шуткой.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Барановская рассказала о свадьбе и беременности
Телеведущая Юлия Барановская на своей страничке в Instagram сообщила, что в будущем собирается выйти замуж.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Общество
На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей
Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Общество
ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами
По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Шоу-бизнес
Тимати высмеяли из-за роста на фотографиях Анастасии Решетовой
Многие сочли, что Тимати действительно переживает из-за разницы в росте с девушками, поэтому умело сглаживает это другими атрибутами успешности.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Полиция Германии случайно нашла пропавшего подростка в шкафу педофила
В пятницу во время обыска квартиры 44-летнего мужчины, осужденного ранее за хранение детской порнографии, силовики обнаружили подростка в шкафу.
Политика
Украина хочет запретить несанкционированные переговоры с Россией
В Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за ведение не санкционированных властями Киева «сепаратных переговоров» с представителями «государства-агрессора».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в клинике
После курса лечения артистку перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встречать предстоящий Новый год.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Общество
В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.