На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Российский президент отреагировал на это шуткой.

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