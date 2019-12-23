Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее. Президент посетил выставку после осмотра тепличного комплекса "Зеленый дом" по выращиванию роз в Адыгее.

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

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