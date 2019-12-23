Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее. Президент посетил выставку после осмотра тепличного комплекса "Зеленый дом" по выращиванию роз в Адыгее.
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«Верни колбасу, все прощу»: Путин пошутил над полпредом Устиновым на агровыставке

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Путин обратился к полпреду с фразой «верни колбасу, все прощу»

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Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости08:29
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Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

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Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

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Устинов Владимир Васильевич
Российский политик
Российский политик, юрист. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе с 14 мая 2008 года. Герой Российской Федерации.
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