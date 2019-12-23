Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы

Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на то, что его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов на выставке сельхозпродукции в Адыгее взял палку колбасы. «Колбасу положите», — приводит РИА Новости его слова. Устинов с улыбкой положил продукт на место.
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Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО

РБК10:07

Путин на Кавказе пошутил про колбасу и улиток

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Путин пошутил по поводу колбасы на агровыставке

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Путин обратился к полпреду с фразой «верни колбасу, все прощу»

Lenta.ru08:43

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ТАСС08:37

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости08:29
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Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
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Устинов Владимир Васильевич
Российский политик
Российский политик, юрист. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе с 14 мая 2008 года. Герой Российской Федерации.
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