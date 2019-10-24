Политика
РИА НовостиПутин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий.ТАСС07:05
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Общество
В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Наука
Ученые объяснили, как мозг выделяет нужное в шумном месте
Ученые из Колумбийского университета рассказали, как слуховая кора может среди шума выделить нужный голос.
Мойка78 22 октября в 20:38
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия
Полиция Великобритании нашла грузовик с 39 телами
iReactor вчера в 06:04
Общество
Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Газета.Ru 07:47
Политика
Россия и страны Африки нацелены на развитие партнерства – Путин
Лидер РФ Владимир Путин 24 октября выступил на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Сочи.
Sng.fm 08:50
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Автоспорт
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
Motorsport.com Россия вчера в 16:55
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Единоборства
Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество
Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Газета.Ru 08:10
Гаджеты
HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly
HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.
IT-World вчера в 10:05
Политика
В США задержали Ахмеда Билалова
В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
Утренний кофе может привести к инсульту
Mirmol.ru 03:55
Политика
Трамп распорядился снять санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп объявил, что распорядился снять санкции, направленные против Турции.
Страна Советов on-line 03:00
Здоровье
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять сочетаний продуктов, которые являются популярными, однако не приносят никакой пользы организму.
ФАН 10:05
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Здоровье
В Пензе открыли медицинский модуль Центра крови
Отвечает всем требованиям российского уровня. 24 октября в Пензе открыли медицинский модуль Центра крови.
ГТРК Пенза 07:40
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:42
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.
REGNUM 10:15
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Экономика
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.
Татар-информ вчера в 15:20
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37