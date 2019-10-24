Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
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с чего всё началось

Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий.
ТАСС07:05

Подробнее о событии

Путин пошутил насчет занятого Россией места в рейтинге Doing Business

Газета.Ru09:53

Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business

RT на русском09:25

Путин пошутил о позиции России

Национальная служба новостей08:56

Путин в шутку обвинил Маврикий в нескромном месте в рейтинге Doing Business

Коммерсантъ09:58

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

РИА Новости08:19

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

РБК07:46

Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

ТАСС07:05
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Гиггз: «Я бы хотел сказать, что Роналду лучше Месси, но Лео — гений»

Sport24.ru 09:19
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Общество

В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов

В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Наука

Ученые объяснили, как мозг выделяет нужное в шумном месте

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Мойка78 22 октября в 20:38
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия

Полиция Великобритании нашла грузовик с 39 телами

iReactor вчера в 06:04
Общество

Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Газета.Ru 07:47
Политика

Россия и страны Африки нацелены на развитие партнерства – Путин

Лидер РФ Владимир Путин 24 октября выступил на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Сочи.
Sng.fm 08:50
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Автоспорт

Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault

Motorsport.com Россия вчера в 16:55
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Единоборства

Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
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Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
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Общество

Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
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Общество

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

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Газета.Ru 08:10
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество

Утренний кофе может привести к инсульту

Mirmol.ru 03:55
Политика

Трамп распорядился снять санкции против Турции

Американский президент Дональд Трамп объявил, что распорядился снять санкции, направленные против Турции.
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Здоровье

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Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять сочетаний продуктов, которые являются популярными, однако не приносят никакой пользы организму.
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МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
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Отвечает всем требованиям российского уровня. 24 октября в Пензе открыли медицинский модуль Центра крови.
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Происшествия

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Экономика

В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Маврикий
Государство
Островное государство в Восточной Африке. Расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. В состав республики входят острова Маврикий и Родригес, являющиеся частью архипелага Маскаренских островов, а также архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и множество мелких островков. Общая площадь страны составляет 2040 км². Столица - город Порт-Луи, расположенный на острове Маврикий.
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