Политика
РИА НовостиПутин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал "Россия 24". Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на технические неполадки с микрофонами во время своего выступления в коллегии Федеральной службы безопасности, что попало в трансляцию канала "Россия 24".Газета.Ru08:49
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