с чего всё началось

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал "Россия 24". Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.

Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

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Экономика В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Шоу-бизнес Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек считает развод с женой самой большой ошибкой в жизни.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.