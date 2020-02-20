Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал "Россия 24". Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на технические неполадки с микрофонами во время своего выступления в коллегии Федеральной службы безопасности, что попало в трансляцию канала "Россия 24
".
Газета.Ru08:49

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Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

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