с чего всё началось

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

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