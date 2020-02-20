Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на технические неполадки с микрофонами во время своего выступления в коллегии Федеральной службы безопасности, что попало в трансляцию канала "Россия 24
".
Газета.Ru08:49

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Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

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Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

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«Испугались». Путин не успел начать свой доклад на коллегии ФСБ, как его микрофон загудел

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Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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Известный американский актер Элайджа Вуд в 39-лет стал папой.
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
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Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

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Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Финансы

Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Происшествия

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Коммерсантъ вчера в 21:59
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В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Армия и оружие

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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Поклонская посвятила стихотворение Шнурову

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
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Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
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Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
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Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

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В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
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Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом

Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
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Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
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США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами

U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
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Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

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Полиция Германии задержала отца убившего девять человек стрелка

Издание Spiegel сообщает, что мужчина задержан полицией Германии "на месте", когда правоохранители ворвались в квартиру предполагаемого стрелка Тобиаса Р. Также СМИ выяснили, что предполагаемый стрелок, расстрелявший не менее девяти человек в Ханау, приобрел пистолет "Глок" в 2014 году в интернет-магазине.
РЕН ТВ 09:59
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