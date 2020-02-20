Политика
RT на русскомПутин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на технические неполадки с микрофонами во время своего выступления в коллегии Федеральной службы безопасности, что попало в трансляцию канала "Россия 24".Газета.Ru08:49
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