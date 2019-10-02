Политика

ИзвестияИзвестияПутин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы

Lenta.ru13:28

«Обязательно будем это делать»: Путин пошутил о вмешательстве в выборы США

Комсомольская правда08:15

Путин пошутил про вмешательство России в выборы президента США

URA.Ru08:52

Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США

РИА Новости08:37

Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США

РБК08:20

В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

ТАСС11:54

Путин пошутил о планах России по «вмешательству» в американские выборы 2020 года

RT на русском08:25
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

РИА Новости 10:37
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика

«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»

Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
REGNUM 06:52
Культура

Скончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Инфорос 06:03
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru 07:45
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Футбол

«Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет

Советский спорт 15:23
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Происшествия

Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда

Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

Трамп выступил против вмешательства третьих стран в дела Арктики

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
RT на русском 14:57
Гаджеты

Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google

Смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании.
News.ru 06:41
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Комсомольская правда 12:42
Политика

На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера

В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Путешествия

За 8 месяцев число туристов в Турции выросло на 15%

Турпром 05:36
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика

В Раде призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус намерен выступить с инициативой о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии из России.
RT на русском 13:30
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес

Александр Семчев рассказал на 1 канале, как похудел на 100 кг

Актёр пришёл на шоу 1 канала "Пусть говорят" и рассказал, как ему это удалось.
ТИА 13:33
Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Шоу-бизнес

Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика

Трамп считает импичмент госпереворотом

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье

"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Политика

Путин: Зеленскому досталось тяжелое наследие

Президент Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие" от прежних киевских властей.
Московский Комсомолец 12:31
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Происшествия

В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
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