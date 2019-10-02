Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

ЖКХ Муниципалитеты Приангарья меняют способ оплаты за вывоз ТКО В сентября 2019 года сообщалось, чтоза первое полугодие служба госжилнадзора региона помогла вернуть собственникам4,84 миллиона рублей, незаконно начисленныхза вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

Волейбол Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.

Экономика Клиенты Сбербанка попали на черный рынок Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.

Киберспорт Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.

Наука От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Космос В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.

Кино В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Экономика Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.

Технологии Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Политика Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций Президент России Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении санкций и обращаться не планирует.

Политика Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.

Экономика Экономика Германии получила негативный прогноз Ведущие экономические институты ФРГ скорректировали в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП Германии.

Гаджеты Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .

Политика ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

Футбол Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики» Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».