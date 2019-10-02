Политика
ИзвестияПутин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин пошутил о вмешательствах в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать
Комсомольская правда19:11
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
ЖКХ
Муниципалитеты Приангарья меняют способ оплаты за вывоз ТКО
В сентября 2019 года сообщалось, чтоза первое полугодие служба госжилнадзора региона помогла вернуть собственникам4,84 миллиона рублей, незаконно начисленныхза вывоз твёрдых коммунальных отходов.
REGNUM 08:46
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Волейбол
Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.
МК-Спорт 05:12
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Киберспорт
Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд
Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.
Игромания.ру 13:55
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Национальная служба новостей 01:00
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону 13:00
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Космос
В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России
Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
Lenta.ru 17:12
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Экономика
Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст
Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.
AmurMedia.ru вчера в 07:15
Футбол
FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Игры
СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
Gmbox.ru 05:49
Политика
Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении санкций и обращаться не планирует.
РИА Новости 09:07
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Экономика
Экономика Германии получила негативный прогноз
Ведущие экономические институты ФРГ скорректировали в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП Германии.
Росбалт 08:59
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Футбол
Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»
Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
Петербургский дневник 11:27
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Актуальные Новости 10:38