Политика

ИзвестияИзвестияПутин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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Путин пошутил о вмешательствах в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать

Комсомольская правда19:11

В США ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

Известия18:44

Путин пошутил о планах России по «вмешательству» в американские выборы 2020 года

RT на русском08:25

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РИА Новости16:02

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URA.Ru14:55

В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

ТАСС11:54

В США серьезно ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

РБК17:15
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