Политика
ИзвестияПутин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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Путин пошутил о вмешательствах в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать
Комсомольская правдавчера в 19:11
Путин пошутил о планах России по «вмешательству» в американские выборы 2020 года
RT на русскомвчера в 08:25
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Технологии
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
Cyber.sports.ru вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков перестали скрывать свой роман
Светлана Ходченкова и Семён Слепаков больше не скрывают того, что у них роман.
OvideO.ru вчера в 07:32
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:31
Политика
Путин ответил на вопрос журналистки из Грузии об обязательствах России
RT на русском 01 октября в 10:02
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM вчера в 01:37
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия вчера в 14:03
Технологии
Хакатон «Цифрового прорыва» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который завершился 29 сентября в Казани, попал в Книгу рекордов Гинесса.
КП - Казань 30 сентября в 07:51
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru вчера в 06:54
Происшествия
В Тюмени проверят данные о выписке больного раком юноши из больницы
РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом
Газета.Ru вчера в 04:48
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин
Народные новости 30 сентября в 22:10
Происшествия
Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм 01 октября в 08:00
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика
Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии
58% опрошенных заявили, что в современной Германии они защищены от так называемого государственного произвола не лучше, чем во времена ГДР, а 52% недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия».
Известия вчера в 05:54
Космос
Зонд Juno уклонился от тени Юпитера
Исследователи космического пространства рассказали, что совсем недавно зонд Juno вынужден был уклоняться от тени Юпитера, чтобы спастись.
Rusargument вчера в 19:52
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, ранее инициированную демократами, государственным переворотом.
Парламентская газета вчера в 01:21
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27