Политика

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Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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Путин пошутил о вмешательствах в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать

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Путин пошутил о планах России по «вмешательству» в американские выборы 2020 года

RT на русскомвчера в 08:25

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В США не поняли шутку Путина о вмешательстве в выборы

URA.Ruвчера в 14:55

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ТАССвчера в 11:54

В США ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

Известиявчера в 18:44
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