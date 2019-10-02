Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США

Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

РИА Новости16:02

Путин пошутил о планах России по «вмешательству» в американские выборы 2020 года

RT на русском08:25

В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы

ТАСС11:54

Путин пошутил в ответ на вопрос о вмешательстве в американские выборы. Видео

Телеканал 360°08:24

Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США

РБК08:20

«Обязательно будем это делать»: Путин пошутил о вмешательстве в выборы США

Комсомольская правда08:15

США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы

Lenta.ru13:28
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Экономика

Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

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Ведомости 30 сентября в 13:16
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Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
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«Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова

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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе титульного боя Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко, в котором определится чемпион в среднем весе по версии IBF и IBO.
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Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
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«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
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Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год

Life.ru 12:27
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Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
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Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

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Lenta.ru 06:54
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

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Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

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США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Космос

Впервые командиром МКС стал итальянец

Отмечается, что Пармитано стал первым итальянцем и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста, ставшим командиром МКС.
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Минпромторг подпишет контракт на создание аналога Ан-2 в октябре

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Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке

Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае.
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Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами

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Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве.
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Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Политика

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»

ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
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Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
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Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
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Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия

Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
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В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
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