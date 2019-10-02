Политика
RT на русскомПутин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США
Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
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Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса
Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:06
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Хоккей
«Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды.
Чемпионат 12:06
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Единоборства
Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно
Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе титульного боя Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко, в котором определится чемпион в среднем весе по версии IBF и IBO.
Спорт день за днем 05:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 12:02
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Космос
Впервые командиром МКС стал итальянец
Отмечается, что Пармитано стал первым итальянцем и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста, ставшим командиром МКС.
Ридус 13:46
Происшествия
Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке
Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае.
ТВ Центр 01:52
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:47
Политика
Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли
Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве.
Lenta.ru 10:34
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»
ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Футбол
Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
Общество
Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия
Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
Амур.инфо 11:15
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03