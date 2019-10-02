Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, президент в шутку ответил американскому модератору, что Россия "обязательно будем это делать".

Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

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