Политика

Газета.RuГазета.RuПутин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, президент в шутку ответил американскому модератору, что Россия "обязательно будем это делать".
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Путин пошутил про вмешательство России в выборы президента США

URA.Ru08:52

Путин пошутил о планах вмешаться в американские выборы в 2020 году

Ведомости08:38

«Обязательно будем это делать»: Путин пошутил о вмешательстве в выборы США

Комсомольская правда08:15

Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы в США

Московский Комсомолец08:34

Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США

РБК08:20

Путин пошутил о возможности вмешательства в выборы в США

РИА Новости08:37

Путин пошутил о планах России по «вмешательству» в американские выборы 2020 года

RT на русском08:25
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Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре

Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры.
REGNUM 02:44
Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика

Песков прокомментировал назначение бывшего главы ДНР мэром Элисты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты является решение руководителя региона и комментарии об этом лучше получать именно у него.
Дождь 30 сентября в 11:03
Политика

Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Футбол

РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС 09:13
Футбол

Маркизио решил завершить карьеру

Sport.ru 07:28
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Транспорт

Собянин открыл новый пригородный павильон на Белорусском вокзале

Москва 24 07:33
Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Авто

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно

У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Технологии

«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве

«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Происшествия

Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 30 сентября в 06:50
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Политика

Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Происшествия

Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми

Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Здоровье

Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать

Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.
Вслух.Ру 06:44
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Кино

Warner Bros. ищет юного Нео для «Матрицы 4»

Киностудия Warner Bros. намерена найти актера, который сыграет юного Нео в фантастическом фильме "Матрица 4".
Kinonews.ru 05:08
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Политика

Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»

В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Футбол

«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ ЧМ-2022

«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщила пресс-служба маркетингового агентства «Телеспорт», которое заключило соответствующий контракт с FIFA.
Rambler News Service 05:26
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