Политика

РБКРБКПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

Во время ежегодной встречи с представителями бизнеса президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что мероприятие проходит в «царских интерьерах». Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
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Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости11:46

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

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