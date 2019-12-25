Политика
РИА НовостиПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»
Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы. Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Общество
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов.
Политика
Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Политика
Путин назвал увеличение доходов населения задачей номер один
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжить работу по повышению реальных доходов населения, назвав это задачей номер один.
Экономика
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Пост замминистра связи Солдатов занимал в 2008–2010 гг. По словам собеседника «Ведомостей», его подозревают в подделке документов: «IPv4-адреса не являются материальной ценностью или интеллектуальной собственностью».
Футбол
Юрген Клопп: «„Боксинг-дэй“ в АПЛ — преступление»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график АПЛ под конец года, когда в чемпионате начинается так называемый «боксинг-дэй» — череда матчей с коротким промежутком времени.
Происшествия
У российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Технологии
В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи
В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи нового поколения. Речь идет о животных с многократно отредактированным геномом.
Политика
США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР
Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
Экономика
Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Политика
В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю
Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Здоровье
Эксперты поведали, какие алкогольные напитки можно разбавлять водой
Основной совет заключается в том, что алкоголь разбавлять вообще не следует в подавляющем большинстве случаев.
Здоровье
Омское правительство утвердило территориальную программу бесплатной медпомощи
Сегодня, 25 декабря, кабинет министров утвердил территориальную программу государственных гарантий бесплатной медпомощи на ближайшие три года.
Наука
Впервые из искусственной клетки яичника вырастили живое существо
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Космос
Бур зонда InSight продолжит работу на Марсе после Нового года
В мае 2018 года был запущен зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой
Общество
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе показали на выставке в США
Письмо 35-го президента США датировано 28 октября 1961 года, оно адресовано восьмилетней Мишель Рохон из Мичигана.