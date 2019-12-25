Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы. Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
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Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК13:34

Усманов, Прохоров, Сечин и другие: кадры встречи с Путиным

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Путин встретился с крупным российским бизнесом в «царских интерьерах»

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Владимир Путин объяснил встречу с бизнесменами в «царских интерьерах»

Говорит Москва11:59

Путин собрал предпринимателей в царских интерьерах, чтобы поговорить об итогах года

ТАСС11:54

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости11:46

Елка для бизнеса

Российская газета14:12
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
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Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов.
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Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
RT на русском 15:14
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В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжить работу по повышению реальных доходов населения, назвав это задачей номер один.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
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В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи нового поколения. Речь идет о животных с многократно отредактированным геномом.
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Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
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Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

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Политика

В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
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Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

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Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

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Сегодня, 25 декабря, кабинет министров утвердил территориальную программу государственных гарантий бесплатной медпомощи на ближайшие три года.
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Бур зонда InSight продолжит работу на Марсе после Нового года

В мае 2018 года был запущен зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий.
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Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения

Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
REGNUM 16:06
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Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой

Слово и Дело 19:14
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

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