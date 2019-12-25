Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы. Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

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