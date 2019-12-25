Политика

ИзвестияИзвестияПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

Президент России Владимир Путин в ходе встрече с бизнесменами в Кремле пошутил о создании благоприятной атмосферы для предпринимателей в «царских интерьерах». В этом году предновогодняя встреча российского лидера с представителями бизнеса прошла в Александровском зале Кремля.
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Владимир Путин объяснил встречу с бизнесменами в «царских интерьерах»

Говорит Москва11:59

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Российская газета14:12

Усманов, Прохоров, Сечин и другие: кадры встречи с Путиным

Московский Комсомолец13:39

Путин встретился с крупным российским бизнесом в «царских интерьерах»

Ведомости12:31

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК13:34

Путин собрал предпринимателей в царских интерьерах, чтобы поговорить об итогах года

ТАСС11:54

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости11:46
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На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей.
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МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой

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