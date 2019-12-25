Президент России Владимир Путин в ходе встрече с бизнесменами в Кремле пошутил о создании благоприятной атмосферы для предпринимателей в «царских интерьерах». В этом году предновогодняя встреча российского лидера с представителями бизнеса прошла в Александровском зале Кремля.

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

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