Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы. Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
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Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК13:34

Владимир Путин объяснил встречу с бизнесменами в «царских интерьерах»

Говорит Москва11:59

Усманов, Прохоров, Сечин и другие: кадры встречи с Путиным

Московский Комсомолец13:39

Путин встретился с крупным российским бизнесом в «царских интерьерах»

Ведомости12:31

Елка для бизнеса

Российская газета14:12

Путин собрал предпринимателей в царских интерьерах, чтобы поговорить об итогах года

ТАСС11:54

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости11:46
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Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Телеканал 360° вчера в 20:15
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Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 10:35
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Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Политика

Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway.
Накануне.Ru 00:10
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости вчера в 07:20
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Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида

Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
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Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
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Россия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Московский Комсомолец 04:52
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Политика

ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 16:57
Политика

«Северный поток-2» проложит новые маршруты

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Коммерсантъ FM 03:00
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Хоккей

Команда Путина выиграла хоккейный матч на Красной площади

Вести.Ru 15:55
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Фигурное катание

Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию

Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
RT на русском 09:34
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Газета.Ru 04:14
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«Динамо» проявляет интерес к нападающему сборной Словакии

Bookmaker-ratings.ru 08:05
Космос

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
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Происшествия

Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки

Газета.Ru 10:29
Политика

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
RT на русском 15:30
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Экономика

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
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Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер 10:09
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Финансы

Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам.
Profinance.ru 14:08
Политика

Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
РИА Новости 15:34
Экономика

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 13:09
Гаджеты

Компания MediaTek выпустит мобильную платформу с поддержкой 5G

Во время мероприятия MediaTek’s Communication Conference разработчики представили новую модель мобильной платформы – MediaTek Dimensity 800.
Goroday.ru 14:25
Как работают Яндекс.Новости?
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