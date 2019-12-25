Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы. Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
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Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК13:34

Елка для бизнеса

Российская газета14:12

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости11:46

Путин встретился с крупным российским бизнесом в «царских интерьерах»

Ведомости12:31

Владимир Путин объяснил встречу с бизнесменами в «царских интерьерах»

Говорит Москва11:59

Путин собрал предпринимателей в царских интерьерах, чтобы поговорить об итогах года

ТАСС11:54

Усманов, Прохоров, Сечин и другие: кадры встречи с Путиным

Московский Комсомолец13:39
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
ФАН 12:56
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК 16:56
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в аварии с пятью машинами

РБК 18:44
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня 02:45
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
ТАСС Наука вчера в 11:15
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Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году

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Life.ru 17:44
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:12
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

Известия вчера в 03:33
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 23 декабря в 02:32
Биатлон

Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»

Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в первом этапе «Ижевской винтовки».
Sport24.ru 12:14
Гаджеты

MediaTek представила 5G-процессор для смартфонов среднего класса

Ожидается, что первые смартфоны с MediaTek Dimensity 800 появятся в продаже во втором квартале 2020 года.
ITZine.ru 06:41
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения

Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
REGNUM 16:06
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
РИА Новости 19:07
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Энергетика

Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что экономический эффект для бюджета страны от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ составил 6,2 трлн рублей за три года.
RT на русском 18:43
Технологии

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
CNews вчера в 03:15
Общество

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Lenta.ru 19:25
Футбол

Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Sports.ru вчера в 08:08
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM 09:07
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
REGNUM 20:28
Авто

Volvo Trucks получила крупный заказ на 1800 Volvo FH

Руководители Volvo Trucks подписали соглашение на производство 1 800 грузовых моделей FH.
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Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

REGNUM 14:59
Авто

Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам

Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Автоновости дня вчера в 22:35
Экономика

Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
REGNUM вчера в 19:32
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Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости 15:48
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16

По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
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Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций

Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.
Известия 17:35
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