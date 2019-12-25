Политика
РИА НовостиПутин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»
Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы. Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров
По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Экономика
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Политика
Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году
Ключевыми событиями 2019 года, по мнению россиян, стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в первом этапе «Ижевской винтовки».
Гаджеты
MediaTek представила 5G-процессор для смартфонов среднего класса
Ожидается, что первые смартфоны с MediaTek Dimensity 800 появятся в продаже во втором квартале 2020 года.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Энергетика
Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что экономический эффект для бюджета страны от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ составил 6,2 трлн рублей за три года.
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
Авто
Volvo Trucks получила крупный заказ на 1800 Volvo FH
Руководители Volvo Trucks подписали соглашение на производство 1 800 грузовых моделей FH.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Авто
Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам
Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Экономика
Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций
Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.