Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

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