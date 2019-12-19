Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист, задавая вопрос президенту, заявил, что "у него нет проблем для того, чтобы работать в России". "Но возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение", - отметил он.
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Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Газета.Ru08:00

Путин шуткой ответил на реплику об украинских танках на Кубани

RT на русском06:09

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru04:57

«Если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам изменили отношение», - украинский журналист на пресс-конференции Путина

Блокнот Краснодар05:15

Путин ответил шуткой на реплику журналиста с Украины о танках на Кубани

РБК05:01

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

РИА Новости07:39

Путин пошутил про украинские танки на Кубани

Life.ru04:57
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Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
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Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

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Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Политика

Путин высказался о строительстве второй линии метро в Екатеринбурге

Екатеринбургская журналистка Екатерина Цыганкова задала вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину о строительстве второй линии метро в городе.
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Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
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Анчелотти согласовал детали расторжения контракта с «Наполи»

Команда юристов итальянского тренера Карло Анчелотти договорилась о последних деталях расторжения контракта с «Наполи».
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

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Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Общество

Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Игры

Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake

Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
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Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

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Шоу-бизнес

Пригожин оценил возвращение Натальи Фриске на сцену в образе сестры

Стоит отметить, что Наталья Фриске младше звездной сестры на 12 лет. Наталья пела в группе «Блестящие», после ухода сестры из шоу-бизнеса.
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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