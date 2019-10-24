Политика
РБКПутин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий.ТАСС07:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Армия и оружие
Курды-террористы отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции
Курды-террористы из отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции в соответствии с положениями сочинского меморандума.
ФАН 08:25
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 9X в России
Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 07:17
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Происшествия
Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы
Тело подростка обнаружили накануне около школы № 46 в поселке Ленинский городского округа Тула.
Вести.Ru 06:59
Здоровье
В Ненецком округе план по диспансеризации выполнен на 65 процентов
Фото: Антон Тайбарей/nao24.ru За три квартала 2019 года в Ненецком автономном округе диспансеризацию прошли более 4,7 тыс. жителей Ненецкого автономного округа.
Ненецкое информационное агентство - 24 04:28
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Футбол
Футбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Команда уступила на выезде «Лейпцигу» со счетом 1:2. Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа.
Эхо Москвы вчера в 18:26
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество
Контроль за техосмотром могут вернуть МВД
Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
АБН 01:59
Общество
Поклонская заступилась за Хэллоуин
URA.Ru 05:09
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Газета.Ru 02:09
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Известия 06:39
Политика
Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11