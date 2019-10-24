Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

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