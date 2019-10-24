Политика

РБКРБКПутин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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Путин с юмором оценил занятое Россией место в рейтинге Doing Business

Газета.Ru11:49

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

РБК07:46

Путин пошутил о позиции России

Национальная служба новостей08:56

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Ведомости08:22

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

РИА Новости08:19

Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business

RT на русском09:25

Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

ТАСС07:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:58, Вашингтон
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Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
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Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»

В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
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Газета.Ru 11:36
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Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности

Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
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Политика

В Кремле пословицей ответили Трампу на слова о заслугах в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы США Дональда Трампа, который рассказал о якобы своих заслугах в урегулировании конфликта в Сирии.
Газета.Ru 14:38
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Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России

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Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Политика

Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Политика

Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
Армия и оружие

Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
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Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль перед началом выставочного матча в Казахстане встретились с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
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Врач рассказал, как избежать сонного паралича

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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
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Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке

Американский телеканал CNN охарактеризовал США в качестве "крупнейшего геополитического неудачника" в ходе урегулирования конфликта в Сирии.
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Футбол

Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
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Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине

Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
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Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд

Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
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Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
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ВСУ открыли огонь по ДНР сразу с двух направлений

Украинские вооруженные формирования ведут массированный огонь по территории Донецкой Народной Республики сразу с двух направлений: под огнем боевиков оказался юг ДНР и донецкое направление.
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Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
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