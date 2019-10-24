Политика

РБКРБКПутин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
Читать в источнике
Комментировать390

Подробнее о событии

Путин с юмором оценил занятое Россией место в рейтинге Doing Business

Газета.Ru11:49

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

РИА Новости08:19

Путин пошутил о позиции России

Национальная служба новостей08:56

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Ведомости08:22

Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business

RT на русском09:25

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

РБК07:46

Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

ТАСС07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Общество

Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Политика

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Автоспорт

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Армия и оружие

Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР

RT на русском 11:47
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Авто

Mazda обновила кроссовер Mazda CX-8

Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили 11:34
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Общество

У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета

У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
It`s My City 10:35
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе

Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
РБК 11:41
Политика

Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы

Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.
BFM.ru 12:05
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России

Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня 03:43
Происшествия

Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество

Гастроэнтеролог порекомендовала пить кофе людям с пониженным давлением

Бадалян отметила, что людям с пониженным давлением, наоборот, кофе рекомендован, так как он помогает поднять давление.
Невские Новости 12:10
Армия и оружие

«Смертоносная угроза»: NI рассказал о преимуществах российских С-400

Возможности С-400 "в два раза превосходят" предыдущие ЗРК, уверен автор.
РИА Новости 10:35
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании гречки в России

Поставщики предупредили торговые розничные сети об увеличении цен на гречневую крупу.
Профиль 22 октября в 01:40
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета 01:25
Общество

На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину

На Украине предложили продавать демонтированные памятники Владимиру Ленину.
РЕН ТВ 13:00
Общество

Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей

Lenta.ru 12:36
Политика

Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
РИА Новости 12:52
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика

«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

РИА Новости 07:07
Спорт

В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel

Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Армия и оружие

ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело вчера в 04:05
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маврикий
Государство
Островное государство в Восточной Африке. Расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. В состав республики входят острова Маврикий и Родригес, являющиеся частью архипелага Маскаренских островов, а также архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и множество мелких островков. Общая площадь страны составляет 2040 км². Столица - город Порт-Луи, расположенный на острове Маврикий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное