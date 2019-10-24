Политика

РБКРБКПутин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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с чего всё началось

Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий.
ТАСС07:05

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Путин в шутку обвинил Маврикий в нескромном месте в рейтинге Doing Business

Коммерсантъ09:58

Путин с юмором оценил занятое Россией место в рейтинге Doing Business

Газета.Ru11:49

Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

ТАСС07:05

Путин пошутил о позиции России

Национальная служба новостей08:56

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

РИА Новости08:19

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

РБК07:46

Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business

RT на русском09:25
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Решетова показала свой живот на шестой день после родов

Телепрограмма вчера в 03:48
Политика

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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество

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Экономика

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Политика

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Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
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Наука

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РИА Томск 08:06
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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика

Украинцы назвали главную угрозу для страны

Более половины украинцев (56%) считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за рубеж.
РБК 11:32
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Происшествия

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Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
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Москва 24 вчера в 01:47
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Политика

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Маврикий
Государство
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