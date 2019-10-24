Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий.

с чего всё началось

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Общество Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".

Экономика Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.

Политика В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.

Авто Donkervoort построила специальную версию родстера D8 GTO Donkervoort D8 GTO-JD70 получил в качестве силового агрегата 2,5-литровую «турбопятерку» Audi TFSI, которая получала производительность в 421 л.с. Новинка имеет задний привод, 5-ступенчатую «механику» с функцией перегазовки и новый дифференциал повышенного трения.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Политика Украинцы назвали главную угрозу для страны Более половины украинцев (56%) считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за рубеж.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Общество Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Армия и оружие В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.

Политика Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки вырос в два раза "В 2018 году торговый оборот России с Африкой составил более $20 млрд, за последние пять лет объем торговли вырос в два раза", - сказал Путин.

Экономика Выручка Mail.Ru Group по МСФО в III квартале выросла на 25,1% Совокупная выручка Mail.Ru Group (MRG) по МСФО в третьем квартале выросла в годовом выражении на 25,1%, до 21,398 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Футбол ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.

Общество В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Авто В РФ изменится транспортный налог Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

Единоборства Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом Имя оппонента Макгрегор не раскрыл. Россиянин Хабиб Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.