Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.

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Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.

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