Политика
ИзвестияПутин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.РИА Новости10:05
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Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
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Происшествия
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
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Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что урегулировать ситуацию в Донбассе поможет миротворческая миссия.
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Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
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На Урале произошел пожар на заводе «ВИЗ-Сталь»
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
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В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
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Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.
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Порошенко рассказал о российской интерпретации «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не соглашался с «формулой Штайнмайера», которая регулирует порядок выполнения минских соглашений.
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В России открылся предзаказ на новые iPhone
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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
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