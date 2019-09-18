Политика
ИзвестияПутин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.РИА Новости10:05
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Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
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