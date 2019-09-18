Политика

ИзвестияИзвестияПутин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии

Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.
РИА Новости10:05

Подробнее о событии

Путин пошутил об излишней бюрократии и забрал у Пескова документы

Телеканал 360°10:35

Путин попросил отдать ему бумаги бизнесмена фразой «Дима, отдай!»

РБК11:52

Путин пошутил про бюрократию

Российская газета11:03

«Дима, отдай»: Путин решил «исключить лишнее звено» в ходе встречи с АСИ

Царьград09:18

Путин пошутил про излишнюю бюрократию в России: «Дима, отдай!»

Московский Комсомолец10:28

"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии

РИА Новости10:05

"Дима, отдай!" Путин выступил против излишней бюрократии

Life.ru08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:18, Вашингтон
Финансы

В центре внимания будет заседание ФРС

Сегодня, как указано выше, участникам рынка стоит обратить внимание на итоги заседания ФРС, а также на обновленные экономические прогнозы и пресс-конференцию главы регулятора Джерома Пауэлла.
Finam.Ru 03:10
Кино

Стартовали съемки фильма Mortal Kombat

Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

RT на русском 12:44
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика

Армия США приведена в боевую готовность

АМИТЕЛ вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Единоборства

Адвокат Прилипко назвала взыскания в адрес Протасовицкого глупостью

Татьяна Прилипко, адвокат четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого, прокомментировала информацию о взысканиях в адрес своего подзащитного, которые он получил в СИЗО.
RT на русском 14:26
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Футбол

Байер — Локомотив 0:1 (1-й тайм)

Стало известно, кого из футболистов тренеры «Локомотива» выпустят на поле первыми на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Байера".
Национальная служба новостей 14:59
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Футбол

Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Политика

В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II

МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
Происшествия

В Омске женщина прострелила себе голову во время селфи

Rostov gazeta 12:46
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Космос

Ракета «Союз» доставит на орбиту микроспутники Южной Кореи

Российские эксперты заявили, что в 2021 году ракете-носителю «Союз» предстоит вывести на орбиту четыре космических аппарата Корейского института агрономии и космических наук.
Rusargument 01:38
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Футбол

Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском вчера в 03:46
Авто

Для Японии презентовали новую Toyota Corolla

Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня вчера в 04:55
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 16 сентября в 05:06
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное