Политика
ИзвестияПутин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.РИА Новостивчера в 10:05
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Происшествия
Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа
Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.
Lenta.ru вчера в 22:55
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 19:14
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Экономика
Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн
Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
РБК 00:02
Политика
Помпео заявил о недопустимом «угрожающем поведении» Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
РБК вчера в 21:28
Общество
В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск
Если гражданин РФ примет в отпуске решение уйти с работы, то заявление об этом он также может направить по электронной почте.
RuNews24.ru 16 сентября в 01:12
Футбол
«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину полностью и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает Следственный комитет.
Взгляд.ру вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 вчера в 10:22
Здоровье
В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением о риске скачка смертности от рака из-за нехватки препаратов.
Lenta.ru вчера в 15:13
Общество
Священники РПЦ выступили в поддержку фигурантов «московского дела»
Десятки священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) подписались под открытым письмом в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» о массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Православие и мир».
Афиша Daily 17 сентября в 15:34
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk вчера в 16:27
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Здоровье
В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск вчера в 07:42
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в Лиге Чемпионов
18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 23:47
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57