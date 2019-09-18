Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.

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