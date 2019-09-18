Политика

ИзвестияИзвестияПутин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии

Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.
РИА Новости10:05

Подробнее о событии

«Дима, отдай»: Путин решил «исключить лишнее звено» в ходе встречи с АСИ

Царьград09:18

Путин попросил отдать ему бумаги бизнесмена фразой «Дима, отдай!»

РБК11:52

"Дима, отдай!" Путин выступил против излишней бюрократии

Life.ru08:22

Путин пошутил об излишней бюрократии и забрал у Пескова документы

Телеканал 360°10:35

Путин пошутил про излишнюю бюрократию в России: «Дима, отдай!»

Московский Комсомолец10:28

"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии

РИА Новости10:05

Путин пошутил про бюрократию

Российская газета11:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
Футбол

«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года

В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском вчера в 07:39
Армия и оружие

СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Происшествия

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Шоу-бизнес

«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность

Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК 12:20
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русском 21:36
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Здоровье

В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся.
Lenta.ru 15:13
Происшествия

Из дела ФСБ нашелся выход

Заговорщики попали в разработку УСБ ФСБ: Валерия Михеева и Владимира Заречнева задержали, а Константину Уварову удалось скрыться.
Коммерсантъ 18:03
Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском 01:07
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Гаджеты

Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s

На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru 07:43
Происшествия

Якутского шамана похитили в Бурятии

Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
Байкал24 22:38
Экономика

Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары.
РБК 17:02
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

ТАСС 07:10
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro рассекретили накануне анонса

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями официального рекламного буклета смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже завтра.
Megaobzor.com 05:09
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Авто

Отменить акциз на ввоз автомобилей хотят на Украине

Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
Автоновости дня 10:03
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное