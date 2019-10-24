Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business. Путин обратился к и.о. островного государства Парамасивуме Ваяпури, подчеркнув, что Маврикий с 28-го места поднялся на 13-е место, а Россия, в вою очередь, добралась до 28-го места.
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