Политика
Московский КомсомолецПутин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business. Путин обратился к и.о. островного государства Парамасивуме Ваяпури, подчеркнув, что Маврикий с 28-го места поднялся на 13-е место, а Россия, в вою очередь, добралась до 28-го места.
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Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
Авто
Новый седан Alpina B3 предвосхитил собрата BMW M3
Под капотом седана B3 трудится та же битурбошестёрка 3.0 S58 от собратьев BMW X3 M/X4 M, которая в 2020-м достанется модели BMW M3 нового поколения.
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
Авто
Транспортный налог изменится в РФ
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
Здоровье
Что может привести к появлению камней в почках, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может стать причиной образования камней в почках у человека.
Наука
Откуда все взялось?
Астрофизик Олоф Забродин расскажет об истории Вселенной от рождения до момента образования первых атомных ядер — когда ее возраст составлял всего около секунды; о том, что такое пространство-время и квантовые поля и как эти понятия объединяются в квантовой космологии при рассмотрении сингулярностей.
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Футбол
Никола Влашич: «ЦСКА доминировал всю игру»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после поражения в Лиге Европы от «Ференцвароша» (0:1) подчеркнул, что армейцы должны были реализовывать свои моменты в первом тайме.
Экономика
Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя
Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Армия и оружие
Страны НАТО не пришли к согласию по ситуации на северо-востоке Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса сохранили разные подходы к ситуации на севере Сирии и к инициативе Германии по ее урегулированию.
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Партизан» в матче Лиги Европы
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" одержали победу над сербским "Партизаном" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
Боевики 54-й бригады ВСУ опубликовали видео «уничтожения позиции сепаратистов» в Донбассе
Боевики 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опубликовали на своем канале в Youtube видео "уничтожения позиций сепаратистов" в Донбассе.
Политика
Песков рассказал о работе Путина и Эрдогана над меморандумом по Сирии
Ранее американский телеканал CNN назвал Соединенные Штаты «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.