На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет. "Я пока не дотягиваю", - пошутил в ответ Путин.

с чего всё началось

Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) телеведущий Сергей Брилев спросил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте нахождения у власти. Малазийский лидер, которому сейчас 94 года, ответил, что в его стране верхняя возрастная планка для президента составляет 95 лет.

Путин пошутил про предельный возраст для политика

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