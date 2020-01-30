Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.

с чего всё началось

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

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