Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент. В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости12:30

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Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

РБК14:41

Путин ответил министру Силуанову, призвавшему «беречь каждый рубль»

URA.Ru14:32

Путин пошутил, отвечая Силуанову про деньги

Московский Комсомолец13:13

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Газета.Ru13:33

Путин подшутил над Силуановым

Взгляд.ру13:05

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новости12:30

Путин пошутил над бережливостью Силуанова

REGNUM11:55
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Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Происшествия

Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

Европейско-Азиатские новости 07:51
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
ТВ Центр 28 января в 08:25
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 14:42
Футбол

«Рубин» арендовал у «Браги» защитника Пабло Сантоса до конца сезона

РИА Новости 15:03
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Общество

Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Интерфакс 14:46
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Вести.Ru 04:31
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit

Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
Газета.Ru 07:52
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:46
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Политика

Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
News.ru 07:29
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия 12:53
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Mate 30 Pro — флагман Huawei без сервисов Google Заметим также, что Huawei не привыкать разрабатывать приложения вне Play Маркет, учитывая, что он запрещён в Китае.
3DNews 13:55
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Общество

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ru 13:14
Футбол

«Ньюкасл» взял Роуза в аренду у «Тоттенхэма»

«Ньюкасл» взял в аренду 29-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает официальный сайт «сорок».
Спорт-Экспресс 14:23
Здоровье

Миру напророчили дефицит медицинских масок из-за коронавируса

Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного коронавируса, распространяющегося из Китая.
Росбалт вчера в 10:04
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Газета.Ru 13:53
Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
Музыка

Alyona Alyona выпустила клип в стиле GTA

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Дикі танці.
Cyber.sports.ru 08:38
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 05:35
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Политика

Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 13:29
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Общество

В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Lenta.ru 13:41
Музыка

Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале

В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Телеканал 360° 28 января в 13:17
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